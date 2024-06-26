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14:33, 26 июня 2024Россия

В бывшем здании НИИ под Москвой снова возникло задымление

РЕН ТВ: в ранее горящем бывшем здании НИИ во Фрязино снова возникло задымление

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В городе Фрязино в Подмосковье в бывшем здании Научно-исследовательского института «Платан», в котором ранее произошло серьезное возгорание, унесшее жизни шести человек, снова возникло задымление. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, дым исходит с четвертого этажа. Экстренные службы перекрыли дорогу возле объекта.

Других подробностей РЕН ТВ не привел. Официально данная информация не подтверждалась.

До этого сообщалось, что причиной пожара в здании во Фрязино стал дуговой пробой в электросети.

Днем 24 июня в бывшем здании НИИ «Платан», помещения которого сдаются в аренду 50 различным организациям, вспыхнул мощный пожар. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. Как рассказали в МЧС, за последние десять лет в здании выявили 29 нарушений. Последняя проверка была внеплановой и проводилась в 2017 году.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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