Названа причина мощного пожара в бывшем здании НИИ во Фрязино

ТАСС: причиной пожара в здании во Фрязино стал дуговой пробой в электросети

Причиной мощного пожара в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино стал дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в оборудовании в цеху по производству световых изделий.

Ранее в управлении Следственного комитета (СК) по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что в горевшем во Фрязино здании не было контроля за техническим состоянием электропроводки. По словам представителя ведомства Ольги Врадий, в помещениях отсутствовали системы сигнализации, оповещения и пожаротушения.

Днем 24 июня в бывшем здании НИИ «Платан», помещения которого сдаются в аренду 50 различным организациям, вспыхнул мощный пожар. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек. Как сообщили в МЧС, за последние десять лет в здании выявили 29 нарушений. Последняя проверка была внеплановой и проводилась в 2017 году.