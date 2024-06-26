В Конгрессе назвали причину преследования Ассанжа

Тейлор-Грин: Ассанж раскрыл секреты «глубинного государства» в США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался преследованию за то, что он раскрыл секреты «глубинного государства» в Соединенных Штатах. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

«Ассанж теперь свободный человек. Чудо, что он на свободе, это огромная победа для свободы прессы. Мне не нравится то, как действовало наше правительство в течение десятилетий в том, что касается внешней политики», — подчеркнула она.

Тейлор-Грин также отметила, что Ассанж раскрыл «те секреты, выхода которых на свет глубинное государство никогда не хотело, поэтому его стали преследовать».

Глубинным государством в Штатах называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием.

24 июня Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Накануне он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено. Одним из условий сделки стал запрет на посещение США без разрешения.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, что сделка с прокуратурой Соединенных Штатов о признании вины основателем Wikileaks была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде.

