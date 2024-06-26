В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Байденом

Песков: разговора Путина с президентом США Байденом пока не планируется

Разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока не планируется. На вопрос о переговорах глав государств ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил пресс-секретарь российского президента, на вопрос о контактах лидеров стран в контексте переговоров министра обороны России Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее главы оборонных ведомств России и США во время телефонного разговора, который инициировала американская сторона, обменялись мнениями по ситуации на Украине. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ (Вооруженных сил Украины).