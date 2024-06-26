В сети показали новые модели одежды для российских заключенных

На ПМЮФ представили новые модели одежды для российских заключенных

В сети показали новые модели спецодежды для российских заключенных. Соответствующие фото публикует Telegram-канал «Ведомостей».

Выяснилось, что новую одежду представили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). На размещенных кадрах можно увидеть манекены, на которых продемонстрирована зимняя форма, а также одежда для женщин-заключенных. Ожидается, что в Федеральной службы исполнения наказаний ее введут к концу 2025 года.

В апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине».