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18:23, 26 июня 2024Ценности

В сети показали новые модели одежды для российских заключенных

На ПМЮФ представили новые модели одежды для российских заключенных

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сети показали новые модели спецодежды для российских заключенных. Соответствующие фото публикует Telegram-канал «Ведомостей».

Выяснилось, что новую одежду представили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). На размещенных кадрах можно увидеть манекены, на которых продемонстрирована зимняя форма, а также одежда для женщин-заключенных. Ожидается, что в Федеральной службы исполнения наказаний ее введут к концу 2025 года.

В апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине».

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