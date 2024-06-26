В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

В СИЗО «Матросская тишина» умер лидер Таганской ОПГ Рабинович

Ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский, находившийся в московском СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ночью ему стало плохо. По предварительным данным, у него была острая сердечно-сосудистая недостаточность. Рабиновичу было 67 лет.

В 2020 году Следственный комитет России предъявил ему и второму главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву обвинение в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Свою вину они не признали.

Лидеры таганских бандитов — Игорь Жирноклеев, известный в криминальных кругах как Жирный, и Григорий Рабинович были задержаны весной 2019 года по обвинению в организации расправы над гендиректором компании «Роспищепром» Валерием Журавлевым в 2008 году.