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04:21, 26 июня 2024Мир

В США предупредили о последствиях конфискации активов России

Политик Сэйр: конфискация российских активов подорвет доверие к США

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Конфискация российских активов подорвет доверие бизнес-партнеров к США. О подобных последствиях заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр в беседе с РИА Новости.

«Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать», — сказала Сэйр.

По словам политика, принимая такие решения США стреляют себе в ногу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов. «Я думаю, что это будет для них холодным душем, когда РФ предпримет аналогичные шаги», — отметил он.

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      Евгений Силаев
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