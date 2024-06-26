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14:59, 26 июня 2024Экономика

Власти оценили поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году

Минфин: поступления от повышенной ставки НДФЛ достигнут 181 млрд руб в 2024-м

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Поступления в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ в 15 процентов для граждан с доходами более пяти миллионов рублей в год могут достичь по итогам 2024 года 181 миллиарда рублей, сообщает Минфин России.

Базовая ставка подоходного налога в России составляет 13 процентов. Ее повышенный уровень был введен в 2021 году. Отчисления от дополнительных двух процентных пунктов направляются в федеральный бюджет, а затем в виде грантов перечисляются созданному по поручению президента фонду «Круг добра», помогающему детям со сложными, редкими заболеваниями.

Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ в ведомстве оценили в 441 миллиард рублей. В разбивке по годам доходы бюджета по этой статье составили — в 2021 году — 82,7 миллиарда, в 2022-м --141,8 миллиарда, в 2023-м — 160,4 миллиарда.

За первые пять месяцев показатель вырос в полтора с лишним раза — с прошлогодних 36,5 миллиарда рублей до более чем 56 миллиардов (по данным ФНС — 57,6 миллиарда, писали СМИ).

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      Дмитрий Воронин
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