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20:37, 26 июня 2024Наука и техника

Предсказана новая вулканическая эра в Исландии

Terra Nova: извержения в Исландии могут продолжаться годами и десятилетиями

Фото: Unsplash

Международная группа ученых выяснила, что последующие извержения вулканов на полуострове Рейкьянес в Исландии могут продолжаться годами и десятилетиями. Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.

Специалисты проанализировали сейсмографические данные, собранные на протяжении последних трех лет, и изучили изотопный состав лавы. Это позволило выявить вулканические процессы, лежащие в основе наступления новой вулканической эры. Предсказывается, что региону придется подготовиться к повторяющимся извержениям, которые будут происходить на протяжении десятилетий или, возможно, столетий.

Причиной возобновления вулканической активности на полуострове Рейкьянес после 800-летнего периода затишья является движение тектонических плит. Полуостров состоит из восьми вулканически активных участков, однако система магматических возможных очагов в земной коре и каналов между ними до сих пор оставалась плохо изученной.

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Новый анализ образцов лавы позволил определить ее происхождение. Магма состоит в основном из восьми элементов, включая кислород и водород, и 50 различных микроэлементов в меньших концентрациях и различных соотношениях. Уникальное сочетание микроэлементов может помочь отличить источники магмы друг от друга. Оказалось, что магма всех извержений на полуострове, произошедших с 2021 по 2023 год, происходит из одного и того же источника.

Магма хранится в земной коре, на глубине от 8,85 до 11,2 километра. Этот источник питается за счет плавления горных пород в мантии, что способно вызвать продолжительные извержения, которые могут охватывать сотни квадратных километров и представляют значительный риск для региона. Однако ученые пока не могут точно предсказать продолжительность этих эпизодов и промежутки между ними.

С 2021 года на полуострове Рейкьянес в Исландии произошла серия из восьми извержений. В регионе проживает 70 процентов населения страны, имеется единственный международный аэропорт и несколько геотермальных электростанций, которые снабжают полуостров горячей водой и электричеством. Последнее извержение, произошедшее с мая по июнь 2024 года, привело к эвакуации жителей и гостей геотермального курорта Голубая лагуна.

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      Александр Еникеев
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