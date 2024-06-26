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21:01, 26 июня 2024Забота о себе

Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

Гинеколог Гадиати призвала полноценно отдыхать для поддержания женского здоровья

Фото: PxHere

Для поддержания женского здоровья необходимо полноценно отдыхать и следовать простым правилам личной гигиены, рассказала ведущий акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Клиники La Salute Тина Гадиати. Главные секреты врач раскрыла «Ленте.ру».

По словам доктора, каждая заботящаяся о своем здоровье женщина должна хотя бы раз в год (а в идеале раз в полгода) посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб. «Профилактический осмотр позволяет на самых ранних стадиях выявить многие женские патологии, которые могут поначалу протекать бессимптомно. А при наличии любых дискомфортных ощущений, болей в области живота, нетипичных выделений, зуда и жжения, задержки менструации или нерегулярного цикла — и вовсе не стоит заниматься самолечением. Важно посетить врача как можно скорее», — призвала Гадиати.

Огромный ущерб женскому здоровью наносят инфекции, которые передаются половым путем и долгое время могут протекать или со слабо выраженной симптоматикой, или вовсе бессимптомно, добавила акушер-гинеколог. Она обратила внимание на то, что даже при полной уверенности в своем партнере не стоит терять бдительности и забывать о мерах предохранения.

Презервативы, конечно, не дают стопроцентную гарантию защиты от всех болезней, но тем не менее служат барьером для передающихся половым путем инфекций. Если у вас появился новый сексуальный партнер, стоит посетить гинеколога и сдать необходимые анализы

Тина Гадиатиакушер-гинеколог

Доктор также призвала контролировать вес и достаточно, сказала доктор. Она объяснила, что если вес постоянно меняется или если женщина соблюдает строгие диеты, то уровень гормонов в организме нарушается и страдает микрофлора. А это, в свою очередь, влияет на менструальный цикл и общее самочувствие.

Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки, причем ложиться стоит до полуночи. Именно в этот период организм вырабатывает важные для женского организма гормоны

Специалистка также рекомендовала не забывать про соблюдение правил интимной гигиены. Мыться следует не менее двух раз в сутки. Она рекомендовала проводить эту процедуру после каждого акта дефекации, поскольку кишечные бактерии проникают во влагалище и нарушают микрофлору. «Во время менструации за интимной гигиеной нужно следить особо тщательно: менять прокладки каждые два-три часа, не использовать тампоны на ночь или на срок более двух-трех часов. А использование ежедневных прокладок стоит сократить до минимума, поскольку они провоцируют размножение патогенных бактерий», — подытожила Гадиати.

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      Вера Владзиевская
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