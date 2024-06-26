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14:29, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали распространенную ошибку при варикозе

Врач Летуновский назвал ошибкой отказ от воды при наличии варикоза

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-флеболог Евгений Летуновский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали распространенной ошибкой отказ от питья воды при варикозе. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что люди, у которых есть варикоз, летом часто сталкиваются с отеками. «У многих людей есть такая идея, что надо ограничить потребление жидкости в летнее время, потому что больше пьешь — больше потеешь, больше отекаешь. И многие перестают пить вообще», — отметил медик.

Летуновский, в свою очередь, тоже назвал отказ от употребления жидкости ошибкой при наличии варикоза. «Это совершенно неправильно, когда есть варикозное расширение вен», — подчеркнул флеболог.

Врач объяснил, что кровь при наличии варикоза течет по венам медленно, и недостаток жидкости еще больше сгущает кровь. «Если есть варикоз, варикозные узлы, есть какие-то симптомы, то это может привести к тромбозам», — сказал медик и назвал обязательным питье воды в жару при варикозном расширении вен.

Ранее врач Александр Мясников опроверг популярное мнение о том, что в летний период нельзя делать операцию по удалению варикозных вен.

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      Олег Давыдов
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