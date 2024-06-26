Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:53, 26 июня 2024Экономика

Высокую инфляцию назвали новой нормой

Росконгресс: высокая инфляция становится новой нормой для мировой экономики

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Высокий уровень инфляции назвали новой нормой для мировой экономики. Об этом со ссылкой на исследование Росконгресса «Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024» сообщает РИА Новости.

В развитых странах привычным становятся темпы роста цен на 3-5 процентов вместо 2 процентов, говорится в документе. При этом в случае сырьевых или логистических шоков инфляция может приближаться к показателю 7-8 процентов.

Авторы исследования напомнили, что в последние десять лет темпы роста цен были довольно сдержанными, однако в последнее время глобальная инфляция демонстрирует резкие колебания — так, на ранних стадиях пандемии она резко снизилась на фоне падения спроса, однако уже с середины 2020 года проблемы с поставками усилились, а цены на нефть повысились, отмечается в докладе.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Проблема инфляции усугубляется на фоне фрагментации глобальной экономики и стремления многих стран локализовать важные производства. Появление большое числа предприятий в сжатые строки приводит к росту стоимости строительства, что, в свою очередь, переносится на конечную цену произведенной продукции. На ситуацию также влияет дефицит кадров и рост стоимости энергоносителей. «Время нулевых процентных ставок, по-видимому, закончилось», — заключили в Росконгрессе.

В июне инфляционные ожидания россиян продолжили рост, увеличившись с 11,7 процента до 11,9 процента, а долгосрочные ожидания на пять лет возросли до 10,7 процента. При этом, по данным Центробанка, наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 14,4 процента. Также выросли ценовые ожидания предприятий во всех крупных отраслях и снизился индекс потребительских настроений, который, впрочем, остается гораздо выше, чем год назад.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      Известный российский блогер побывал в Нью-Йорке и назвал проблему города

      Россиянам назвали способ получить дачу и не нарушить закон

      Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

      Титов сравнил сборную Сербии с Россией

      В России назвали ключевые проблемы в работе такси

      Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза

      В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше