Высокую инфляцию назвали новой нормой

Росконгресс: высокая инфляция становится новой нормой для мировой экономики

Высокий уровень инфляции назвали новой нормой для мировой экономики. Об этом со ссылкой на исследование Росконгресса «Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024» сообщает РИА Новости.

В развитых странах привычным становятся темпы роста цен на 3-5 процентов вместо 2 процентов, говорится в документе. При этом в случае сырьевых или логистических шоков инфляция может приближаться к показателю 7-8 процентов.

Авторы исследования напомнили, что в последние десять лет темпы роста цен были довольно сдержанными, однако в последнее время глобальная инфляция демонстрирует резкие колебания — так, на ранних стадиях пандемии она резко снизилась на фоне падения спроса, однако уже с середины 2020 года проблемы с поставками усилились, а цены на нефть повысились, отмечается в докладе.

Проблема инфляции усугубляется на фоне фрагментации глобальной экономики и стремления многих стран локализовать важные производства. Появление большое числа предприятий в сжатые строки приводит к росту стоимости строительства, что, в свою очередь, переносится на конечную цену произведенной продукции. На ситуацию также влияет дефицит кадров и рост стоимости энергоносителей. «Время нулевых процентных ставок, по-видимому, закончилось», — заключили в Росконгрессе.

В июне инфляционные ожидания россиян продолжили рост, увеличившись с 11,7 процента до 11,9 процента, а долгосрочные ожидания на пять лет возросли до 10,7 процента. При этом, по данным Центробанка, наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 14,4 процента. Также выросли ценовые ожидания предприятий во всех крупных отраслях и снизился индекс потребительских настроений, который, впрочем, остается гораздо выше, чем год назад.