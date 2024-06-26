Выступление Сердючки на русском в Одессе объяснили

Продюсер Рудченко: Сердючка поет на русском в надежде вернуться в Россию

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, продолжает выступать на русском языке. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению медиаменеджера, певец надеется вернуться в Россию. «Возможно, Данилко еще имеет в виду запасной аэродром», — отметил он.

Рудченко также напомнил, что Сердючка завоевала популярность благодаря русскоязычным композициям. Поэтому исполнитель вынужден петь старые композиции на концертах, в том числе в Одессе и Киеве. «То же самое делает Светлана Лобода, как бы половина зала ни уходила с ее концертов», — заключил продюсер.

Ранее в интернете завирусилось видео, на котором Сердючка выступает в ночном клубе Одессы с песнями на русском языке.