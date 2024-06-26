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14:15, 26 июня 2024Культура

Выступление Сердючки на русском в Одессе объяснили

Продюсер Рудченко: Сердючка поет на русском в надежде вернуться в Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, продолжает выступать на русском языке. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению медиаменеджера, певец надеется вернуться в Россию. «Возможно, Данилко еще имеет в виду запасной аэродром», — отметил он.

Рудченко также напомнил, что Сердючка завоевала популярность благодаря русскоязычным композициям. Поэтому исполнитель вынужден петь старые композиции на концертах, в том числе в Одессе и Киеве. «То же самое делает Светлана Лобода, как бы половина зала ни уходила с ее концертов», — заключил продюсер.

Ранее в интернете завирусилось видео, на котором Сердючка выступает в ночном клубе Одессы с песнями на русском языке.

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      Мария Рюрикова
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