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21:50, 26 июня 2024Мир

Захарова оценила сотрудничество России и КНДР

Захарова: сотрудничество России и КНДР не носит конфронтационного характера
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сотрудничество России и КНДР не носит конфронтационного характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве должен сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, а также снизить риск рецидива войны в регионе.

19 июня в ходе своего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин подписал с главой КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

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      Сергей Грехов
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