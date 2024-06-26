Захарова оценила сотрудничество России и КНДР

Захарова: сотрудничество России и КНДР не носит конфронтационного характера

Сотрудничество России и КНДР не носит конфронтационного характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве должен сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, а также снизить риск рецидива войны в регионе.

19 июня в ходе своего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин подписал с главой КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.