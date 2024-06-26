Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с Евро-2024

Зеленский после вылета Украины с Евро-2024 предрек стране другие великие победы

Президент Украины Владимир Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с чемпионата Европы по футболу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сильная нация, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы бились за нашу страну. Наши великие победы впереди! Победы Украины», — говорится в публикации.

В третьем матче группового этапа украинская команда сыграла вничью со сборной Бельгии. Тем самым, она набрала четыре очка и заняла последнее место в своей группе в группе Е. Итоговое положение в турнирной таблице определилось по разнице мячей, так как все команды набрали одинаковое количество очков (четыре). Первое место заняла Румыния, второе — Бельгия, а третье — Словакия.