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22:42, 26 июня 2024Спорт

Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с Евро-2024

Зеленский после вылета Украины с Евро-2024 предрек стране другие великие победы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с чемпионата Европы по футболу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сильная нация, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы бились за нашу страну. Наши великие победы впереди! Победы Украины», — говорится в публикации.

В третьем матче группового этапа украинская команда сыграла вничью со сборной Бельгии. Тем самым, она набрала четыре очка и заняла последнее место в своей группе в группе Е. Итоговое положение в турнирной таблице определилось по разнице мячей, так как все команды набрали одинаковое количество очков (четыре). Первое место заняла Румыния, второе — Бельгия, а третье — Словакия.

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      Сергей Грехов
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