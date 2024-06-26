Жених поймал огромную акулу-молот во время мальчишника

Во Флориде жених поймал пятиметровую акулу-молот во время мальчишника

В Южной Флориде, США, жених на мальчишнике исполнил мечту: поймал пятиметровую акулу. Об этом пишет NBC News.

Боб Такас (Bob Takacs) праздновал будущую свадьбу с друзьями на воде. Они рыбачили под руководством организации Mark The Shark, когда жених поймал огромную акулу-молот. В длину она достигала около 4,7 метра, а весила 544 килограмма. «Я не ожидал, что на конце лески окажется это», — поделился впечатлениями мужчина.

Владелец Mark The Shark отметил, что эта акула-молот — самая крупная рыба, пойманная за последнее время. Он рассказал, что мясо хищника по традиции отдадут бездомным.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида рыболов случайно поймал четырехметровую тигровую акулу, считающуюся одной из самых опасных рыб. Он и его друзья сфотографировались с уловом, а затем отпустили акулу в воду.

