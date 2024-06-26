Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном платье

Телезвезда Майя Джама показала фигуру в откровенном платье

Телезвезда Майя Джама показала поклонникам фигуру в откровенном образе. Соответствующие видео и фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя обладательница самых идеальных ягодиц в мире поделилась бекстейджем с фотосессии, на которой она позировала в вязаном платье с вырезами. Розово-оранжевый наряд дополнили золотые украшения, а именно массивный браслет, кольца и небольшие серьги. При этом волосы знаменитости уложили волнами, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

Звездой с самыми идеальными ягодицами в мире Джаму назвал руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальней с точки зрения математики выглядят ягодицы.