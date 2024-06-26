Звезда «Служебного романа» высмеяла «переобувание» латвийского актера Калныньша

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева высмеяла «переобувание» своего коллеги, латвийского актера Ивара Калныньша. Ее слова приводит aif.ru.
Немоляева назвала недостойным поведение артиста, который в последнее время начал критически высказываться об СССР и России. «Это правда какая-то черная неблагодарность. Где бы он был, если бы не российское кино?» — заявила она.
Артистка отметила, что поведение Калныньша стало предметом насмешек среди ее коллег. «Калныньш тут заявил, что он больше не приедет в Россию и не будет сниматься в российском кино. И мой друг, артист, очень смеялся: а что, его еще где-то снимали, кроме как в России?» — вспомнила она.
Ранее Калныньш заявил, что в СССР его гонорары от Госкино были «шуточными». Артист также сообщил, что не поддерживает связь с российскими коллегами, но общается с украинскими знакомыми.