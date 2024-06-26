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13:46, 26 июня 2024Культура

Звезда «Служебного романа» высмеяла «переобувание» латвийского актера Калныньша

Немоляева назвала недостойным «переобувание» латвийского актера Калныньша

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева высмеяла «переобувание» своего коллеги, латвийского актера Ивара Калныньша. Ее слова приводит aif.ru.

Немоляева назвала недостойным поведение артиста, который в последнее время начал критически высказываться об СССР и России. «Это правда какая-то черная неблагодарность. Где бы он был, если бы не российское кино?» — заявила она.

Артистка отметила, что поведение Калныньша стало предметом насмешек среди ее коллег. «Калныньш тут заявил, что он больше не приедет в Россию и не будет сниматься в российском кино. И мой друг, артист, очень смеялся: а что, его еще где-то снимали, кроме как в России?» — вспомнила она.

Ранее Калныньш заявил, что в СССР его гонорары от Госкино были «шуточными». Артист также сообщил, что не поддерживает связь с российскими коллегами, но общается с украинскими знакомыми.

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      Мария Рюрикова
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