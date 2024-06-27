Буланова назвала причины не переезжать в Москву

Певица Татьяна Буланова заявила, что не предаст Санкт-Петербург ради Москвы

Певица Татьяна Буланова заявила, что не предаст родной Санкт-Петербург ради удобной Москвы. Причины не переезжать из родного города в столицу артистка назвала в интервью «Российской газете».

Буланова отметила, что имеет квартиру в Москве и могла бы переехать, однако не хочет этого делать, несмотря на преимущества столицы и то, что периодами там живет ее муж. «Я считаю, что оставлять и бросать свой город — это предательство. Да, конечно, в Москве мне легче и проще — там быстрее делаются все дела, все телекомпании рядом. Но я просто фанатка Санкт-Петербурга», — объяснила она.

Певица добавила, что ей комфортно жить на два города и подчеркнула, что это не мешает ее браку.

Ранее актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли. По его словам, столица России всем превосходит зарубежные мегаполисы.