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00:22, 28 июня 2024Спорт

Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет

Бывший баскетболист сборной Украины Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Бывший баскетболист сборной Украины Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет, сообщается в Telegram-канале саратовского «Автодора». Причина смерти не уточняется.

Хряпа выступал за украинские команды «Одесса», «Киев» и «Будивельник», российские «Автодор», «Урал-Грейт» и УНИКС. В 2004 году вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка вызова FIBA.

Николай Хряпа — брат чемпиона Европы 2007 года в составе сборной России Виктора Хряпы. Братья родились в Киеве, однако в конечном итоге выступали за разные национальные команды.

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      Марина Совина
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