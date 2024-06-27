Дерматолог перечислила симптомы сифилиса

Вопреки стереотипам заболеть сифилисом или гепатитом C рискуют не только люди с низким уровнем жизни, предупредила дерматолог Наталия Жовтан. Симптомы этих заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Врач объяснила, что сифилис проявляется не только на половых органах, но и на слизистой рта в виде язвочек и эрозий спустя три или четыре недели после заражения. Она уточнила, что инфицирование рта возможно при поцелуях и оральных ласках с больным человеком. В более позднем периоде, спустя шесть или семь недель, появляется сыпь на типичных местах: ладонях, стопах и боковых поверхностях тела, перечислила Жовтан.

«Заболевание не сопровождается повышением температуры или зудом, не беспокоит субъективно. Однако могут увеличиваться лимфоузлы», — сказала она. Дерматолог подчеркнула, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере с таким заболеванием не справиться.

При заражении гепатитом С на коже могут появляться высыпания в виде васкулита мелких сосудов в коже. Чаще всего заболевание поражает кожу голеней, добавила врач. Одним из самых частых ЗППП она назвала вирус папилломы человека с проявлением в виде отдельных высыпаний на коже темного цвета, чаще в зоне гениталий. «При отсутствии должного лечения могут иметь характер распространения. Не беспокоят зудом или болью и долгое время могут быть не выявлены», — рассказала она.

Ранее акушер-гинеколог Сурае Назарова назвала порядок действий после случайного секса. Прежде всего, подчеркнула Назарова, нужно незамедлительно посетить врача — гинеколога или терапевта, который может провести необходимые тесты и осмотры для исключения ЗППП.