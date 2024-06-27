Казахстан выиграл в суде у бывшего партнера Трампа

Американский суд обязал бывшего партнера Трампа выплатить Казахстану $32 млн

Бывший деловой партнер экс-президента США Дональда Трампа, родившийся в СССР американский бизнесмен Феликс Сэтер обязан будет перевести 32 миллиона долларов в бюджет Алма-Аты и казахстанскому БТА Банку. Такое решение принял суд в Нью-Йорке по иску о помощи в отмывании выведенных из банка денег, которую Сэтер оказывал гражданину Казахстана Ильясу Храпунову через вложения в американскую недвижимость, пишет Bloomberg.

Истцы указывали, что обвиняемый помог Храпунову уклониться от санкций и заработал на этом миллионы. В списке сделок фигурировали объекты в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, при этом Сэтер лично организовывал его встречи с Трампом.

Впрочем, самого нынешнего кандидата в президенты власти Алма-Аты вывели за рамки обвинений, указав, что не имеют никаких свидетельств о его причастности к преступлению. По их оценке, Трамп во время переговоров был введен в заблуждение относительно происхождения средств. Сам политик утверждал, что не очень хорошо знал Сэтера.

Председателем БТА Банка ранее был Мухтар Аблязов, тесть Храпунова. В 2009 году организацию признали банкротом и национализировали, а банкир вынужден был бежать из страны. Местный суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию нападения на бывшего главу банка Ержана Татишева, другой приговор касался создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России Аблязов осужден на 15 лет по делу о хищении 60 миллиардов рублей.

Сэтер, Храпунов и Аблязов не признали решения суда о выплате средств. Проигравший бизнесмен сообщил, что намерен подать апелляцию.