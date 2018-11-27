Боровшийся с режимом Назарбаева министр получил пожизненный срок

Суд в городе Таразе заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего министра энергетики Казахстана, оппозиционера Мухтара Аблязова, признав его виновным в организации убийства в 2004 году. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода)».

По версии обвинения, в 2004 году Аблязов решил организовать убийство совладельца и топ-менеджера банка «ТуранАлем» Ержана Татишева, чтобы завладеть активами кредитной организации. В качестве исполнителя преступления выступил предприниматель Муратхан Токмади.

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Изначально расследование пришло к выводу, что Татишев погиб в результате несчастного случая на охоте. Токмади, который находился в одном автомобиле с банкиром, был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, ему назначили год ограничения свободы. Однако в 2017 году дело было направлено на пересмотр. В результате Токмади сознался в предумышленном убийстве, заявив, что пойти на этот шаг его якобы вынудили угрозы Аблязова. В марте 2018 года его приговорили к десяти с половиной годам тюрьмы.

Сам Аблязов, который с 2009 года проживает за пределами Казахстана, отрицает все предъявленные обвинения и считает, что они политически мотивированы.

Весной 2017 года он объявил о создании общегражданского движения «Демократический выбор Казахстана — ДВК», главной задачей которого была провозглашена борьба с режимом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находящегося у власти с 1991 года. После этого, в июне 2017-го, Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за создание организованного преступного сообщества и хищения.

В марте 2018 года ДВК был признан экстремистской организацией. Казахстанским СМИ запретили распространять информацию о движении, также публикации ДВК должны блокироваться в соцсетях и мессенджерах.

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