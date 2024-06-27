Крестная пострадавшей при сходе вагонов в Коми рассказала о вылетевшей в окно крестнице

РЕН ТВ: крестная пострадавшей в Коми девочки рассказала, что та вылетела в окно

Крестная пострадавшей при сходе вагонов в Коми девочки Татьяна Орлова рассказала детали произошедшего — ее крестница вылетел в окно, пишет РЕН ТВ.

По словам женщины, она узнала о произошедшем из соцсетей и связалась с близкими. «Дозвонилась до ее сестры, она была в истерике. Потом Ирина вышла на связь, ничего не понимала, только твердила одно: "У меня ребенок вылетел в окно". То есть от удара ребенка выкинуло», – рассказала Орлова.

Как пишет издание, девочку нашли не сразу — отец увидел ее сидящей на рельсах в состоянии шока, затем она потеряла сознание. Крестная рассказала, что помощи пострадавшие ждали около часа, а когда приехали медики, девочку положили на носилки и отнесли от рельсов к месту оказания первой помощи.

Глава региона Владимир Уйба ранее сообщал, что девочку вертолетом отправили на лечение в Сыктывкар, назвав ее состояние крайне тяжелым. Крестная Орлова уточнила, что ребенка доставили в отделение реанимации и ввели в медикаментозную кому.

«Переломов значительных нет, все органы у нее целы. Сотрясение, очень сильное повреждение мягких тканей: пол бедра стесано. Очень все тяжело», – рассказала собеседница издания.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали 10 человек, из них пятерых транспортировали в Сыктывкар. Спасти, по последним данным, не удалось еще трех человек.