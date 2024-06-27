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10:07, 27 июня 2024Культура

Раскрыт гонорар Игоря Николаева за корпоратив

Продюсер Дворцов: певец Игорь Николаев получает 5 миллионов рублей за корпоратив

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев может заработать 5 миллионов рублей за частный корпоратив. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Медиаменеджер назвал артиста трудягой, который всегда работает. «На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе 3-4 миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы — в районе 5 миллионов рублей», — сказал Дворцов.

Продюсер также подчеркнул, что не стоит ждать от Николаева завершения карьеры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российская певица Татьяна Куртукова, получившая известность в сети после исполнения хита «Матушка», подняла свой гонорар.

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      Варвара Кошечкина
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