В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

Депутат Чепа: РФ будет формулировать условия с учетом достижений в зоне СВО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что Москва будет формулировать эти условия с учетом своих достижений в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее зампредседателя Совета безопасности (Совбез, СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, она основана на признании факта изменения положения дел и провозглашении нейтралитета Украины. «При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции», — добавил зампред СБ РФ.

«Коллективный Запад руками Киева наносит террористические удары по территории России. Чем дольше будет происходить конфликт, тем больше эти буферные зоны будут возрастать. В дальнейшем переговоры будут идти с учетом этих буферных зон», — сказал Чепа.

Заявление Медведева прозвучало в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который проходит с 26 по 28 июня. В рамках этого мероприятия зампред российского Совбеза также назвал одно из обязательных условий решения украинского кризиса.

«Что бы там наши партнеры по диалогу ни говорили, если санкции останутся — значит, кризис будет продолжаться», — сказал Медведев, добавив, что Россия должна подсчитать весь нанесенный санкциями ущерб и предъявить требование о компенсации.

