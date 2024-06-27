В Казахстане по подозрению в пропаганде терроризма задержали несколько человек

КНБ Казахстана задержал 4 граждан по подозрению в пропаганде терроризма

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) задержал в Туркестанской области республики четырех граждан страны, подозреваемых в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, один из задержанных долгое время жил за рубежом, где, предположительно, и был вовлечен в «радикальную религиозную идеологию». В ходе обысков у подозреваемых была изъята религиозная литература и прочие вещественные доказательства.

В конце мая КНБ Казахстана сообщал, что с начала года местные спецслужбы предотвратили два теракта. Отмечается, что 26 приверженцев «радикальной религиозной идеологии» были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность, в отношении еще 22 людей продолжается досудебное расследование.