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15:42, 27 июня 2024Ценности

Жена звездного хирурга Хайдарова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Жена хирурга Хайдарова Сильваши показала фигуру спустя шесть дней после родов

Фото: @silvashi_officiel

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала фигуру спустя шесть дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором она предстала в укороченном белом топе и широких джинсах с низкой посадкой. «Шестые сутки после родов. Пресс сохранился — чего я не ожидала!» — подписала она кадр.

Кроме того, Сильваши сопроводила публикацию еще одним кадром, где она запечатлена в бикини черного цвета. «Это до родов и девяти месяцев после липосакции и липоскульптуры тела», — пояснила блогерша.

В марте Светлана Сильваши показала фигуру до и после пластики. На первом фото она позировала перед камерой в одних трусах с животом без пресса. На втором снимке она запечатлела себя после липосакции.

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      Карина Черных
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