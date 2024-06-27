Жена звездного хирурга Хайдарова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала фигуру спустя шесть дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором она предстала в укороченном белом топе и широких джинсах с низкой посадкой. «Шестые сутки после родов. Пресс сохранился — чего я не ожидала!» — подписала она кадр.
Кроме того, Сильваши сопроводила публикацию еще одним кадром, где она запечатлена в бикини черного цвета. «Это до родов и девяти месяцев после липосакции и липоскульптуры тела», — пояснила блогерша.
В марте Светлана Сильваши показала фигуру до и после пластики. На первом фото она позировала перед камерой в одних трусах с животом без пресса. На втором снимке она запечатлела себя после липосакции.