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10:17, 28 июня 2024Ценности

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото в купальнике

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото в черном слитном купальнике

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

54-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном слитном купальнике с асимметричным вырезом, демонстрирующим ее грудь.

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Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Кроме того, она собрала волосы наверх. «Упс! Вы словили меня во время позирования!» — подписала она кадр.

В апреле дочь Кэтрин Зеты-Джонс пришла на вечеринку в платье французского бренда Ungaro, которое ее мать надевала 25 лет назад. Это было облегающее атласное платье-комбинация розового оттенка с кружевной отделкой.

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      Екатерина Ештокина
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