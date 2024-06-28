56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

56-летняя актриса Донна Д’Эррико показала фигуру в откровенном бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и модель Донна Д’Эррико поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини красного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с леопардовыми вставками и тонкими завязками. Во время позирования перед камерой она приподняла руку, сжав в ней белую простыню.

«Да, я все еще в бикини. Есть какие-то возражения?» — подписала знаменитость пост.

В апреле прошлого года американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон повторила культовый образ из сериала «Спасатели Малибу», который транслировался в 1990-х годах. Тогда знаменитость позировала для рекламы бренда купальников Frankies Bikinis.