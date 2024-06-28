Среда обитания
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11:09, 28 июня 2024Среда обитания

Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки

Amazon заменит пластиковые подушки для упаковки на перерабатываемую бумагу

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Крупнейшая в мире площадка для онлайн-коммерции Amazon решила заменить 95 процентов воздушных подушек из пластика, используемых в упаковке, на перерабатываемый бумажный наполнитель. Об этом сообщает ESGNews.

Компания собирается отказаться практически от 15 миллиардов пластиковых воздушных подушек в упаковке для доставки по Северной Америке. Полностью их использование планируется прекратить к концу 2024 года. План по отказу от пластиковой упаковки разработан в рамках инициативы по повышению устойчивости и сокращению отходов.

«Мы хотим быть уверенными, что покупатели получат свои товары неповрежденными. Одновременно с этим компания стремится использовать как можно меньше упаковки для сокращения количества отходов», — заявил представитель корпорации Пэт Линднер.

Ранее инвесторы решили направить крупнейшим мировым корпорациям, в том числе Amazon.com Inc. и Nestle SA, письмо с требованием предпринять «срочные и необходимые меры» для защиты и восстановления экосистем. Компании обязали в кратчайшие сроки минимизировать негативное влияние на экологию и установить научно обоснованные цели по защите окружающей среды.

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      Мария Черкасова
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