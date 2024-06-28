Политик из США картинкой указал Зеленскому на роковую ошибку в отношении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, пойдя на поводу у Запада и отказавшись от перемирия с Россией в самом начале специальной военной операции (СВО). Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети X.

«Украина могла бы заключить гораздо более приемлемое мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала войны. Тогда Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до спецоперации, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО», — написал Кеннеди-младший.

Американский политик отметил, что Запад убедил Зеленского продолжить боевые действия и отказаться от перемирия. Также он приложил картинку, на которой видны потерянные Украиной территории в ходе конфликта.

14 июня на встрече с руководством МИД России президент Владимир Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.