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13:44, 28 июня 2024Мир

Байден и Трамп проведут митинги сторонников после дебатов

WP: Байден и Трамп проведут митинги после ожесточенных президентских дебатов

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп планируют провести митинги в пятницу в ключевых штатах после ожесточенных президентских дебатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации газеты, Байден планирует выступить в городе Роли, штат Северная Каролина, а Трамп появится на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на всей проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.

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      Дмитрий Сотак
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