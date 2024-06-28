Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 28 июня 2024Мир

Байден подвел итоги своего выступления на дебатах

Байден о дебатах: думаю, мы справились хорошо, трудно спорить с лжецом

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден подвел итоги своего выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Своим мнением глава Белого дома поделился, зайдя после дебатов в известную в Атланте закусочную Waffle House, сообщает CNN.

«Я думаю, мы справились хорошо», — сказал политик. На вопрос о том, есть ли у него какие-либо опасения по поводу его выступления на дебатах, он раскритиковал своего оппонента, отметив, что трудно спорить с лжецом.

По данным пула Белого дома, на вопрос о том, болен ли он, Байден ответил, что у него болит горло.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что некоторые члены Демократической партии в панике начали активные обсуждения возможности замены Байдена другим кандидатом после его выступления на дебатах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны и оценил роль в ней России

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      В Иране начались досрочные президентские выборы

      Бывший губернатор Белых оспорил второй приговор без наказания

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Бейонсе снялась на яхте в платье с глубоким декольте

      В России начали делать хлеб из замороженных полуфабрикатов

      Мужа Блиновской перевели в штурмовое подразделение

      Москвичей предупредили о приближении аномальной погоды

      Еще живую старушку увезли хоронить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше