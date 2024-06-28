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14:23, 28 июня 2024Экономика

Безработица в Германии выросла до максимума с мая 2021 года

BA: уровень безработицы в Германии вырос до 6 процентов в июне

Фото: Michelle Martin / Reuters

По итогам июня 2024 года уровень безработицы в Германии вырос до максимума с мая 2021-го и достиг отметки в шесть процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ (Bundesagentur für Arbeit, BA).

До этого уровень безработицы в Германии, являющейся крупнейшей экономикой еврозоны, находился на отметке в 5,9 процента шесть месяцев подряд. Однако в июне, как подчеркнули в немецком ведомстве, показатель вырос на 0,1 процентного пункта (п.п.).

На этом фоне суммарное число безработных в стране выросло на 19 тысяч и достигло уровня в 2,781 миллиона человек. Официальные данные превысили ожидания аналитиков. Последние прогнозировали, что по итогам июня безработица в стране останется на прежнем уровне, а число нетрудоустроенных увеличится на 15 тысяч человек.

Ранее глава оппозиционной партии ФРГ «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц заявил, что за последнее время крупнейшая экономика Европы столкнулась со значительным оттоком капитала. По его словам, подобная динамика приобрела «беспрецедентный» характер. На этом фоне он предложил властям страны и профильным ведомствам разработать структурные реформы. Подобные меры, как уточнил политик, помогли бы улучшить деловой климат для местных предприятий.

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