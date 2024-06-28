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17:45, 28 июня 2024Мир

Дания назвала число подготовленных техников для обслуживания F-16 на Украине

Представитель ВВС Дании Ян Дам: страна подготовила 50 техников ВСУ для F-16

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Дания подготовила 50 специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для технического обслуживания истребителей F-16. Такое число назвал телеканалу TV2 начальник воздушного командования ВВС страны Ян Дам.

«Сейчас мы завершили [подготовку] первых 50 техников, большая часть из которых отправилась домой, чтобы помочь подготовить первые истребители. Сразу после летних каникул мы займемся следующими 50», — сказал представитель датских ВВС.

Дам также призвал украинцев быть более реалистичными, так как «могут пройти месяцы и годы», прежде чем переданные F-16 как-либо изменят ситуацию для Киева.

Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с датским премьером Метте Фредериксен заявил, что Киев ожидает поставок западных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании «в ближайшее время».

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      Лина Пивоварова
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