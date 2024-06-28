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00:57, 29 июня 2024Мир

Дональд Трамп назвал Байдена «чудовищно некомпетентным»

Трамп заявил, что не ожидает после дебатов выхода Байдена из предвыборной гонки
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает нынешнего американского главу Джо Байдена «чудовищно некомпетентным». Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что но не ожидает его выхода из предвыборной гонки после теледебатов.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

Ранее Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы страны. Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года.

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      Юлия Мискевич
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