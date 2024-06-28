Два дрона ВСУ сбиты при попытке атаковать Россию

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были обнаружены силами противовоздушной обороны и уничтожены около 12:30 мск.

Дроны были сбиты при попытке нанести удар по объектам на территории России, подчеркнули в военном ведомстве. Уничтоженные беспилотники относились к классу дронов самолетного типа — такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так, ранее 28 июня над регионом был сбит запущенный ВСУ малоразмерный воздушный шар. Позже были атакованы сразу три населенных пункта региона.