Еще один российский гигант отказался от выплаты дивидендов

Акционеры «Норникеля» поддержали отказ от выплаты дивидендов за 2023 год

Акционеры «Норникеля» по итогам ежегодного собрания одобрили рекомендацию представителей совета директоров о невыплате финальных дивидендов за 2023 год. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

Отказ от выплат стал третьим для акционеров «Норникеля» за 16 лет и вторым подряд за последние два отчетных года. До этого акционеры отечественного гиганта принимали подобное решение в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса и в 2023-м из-за «экстраординарных обстоятельств», как утверждал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев.

На собрании акционеров в 2024 году решение об отказе от выплат дивидендов также было поддержано. Помимо этого, держатели ценных бумаг утвердили годовой отчет, российскую бухгалтерскую отчетность, а также консолидированную и финансовую отчетности за этот период времени, заключается в документе.

Ранее от выплаты дивидендов за 2023 год решили отказаться акционеры еще одного российского гиганта — «Газпрома». Совет директоров энергетического холдинга до этого также рекомендовал обладателям ценных бумаг воздержаться от выплат.

Решение было ожидаемым на фоне финансовых результатов компании. Так, по итогам прошлого года «Газпром» впервые за четверть века получил чистый убыток, относящийся к акционерам, в размере 629 миллиардов рублей. В свою очередь, выручка компании за это время упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона.