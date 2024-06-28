Российские пенисы стали длиннее

NowPatient: половые органы мужчин в России стали длиннее на 7,12 процента

Всего за два года пенисы жителей России увеличились в длине на 7,12 процента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На изменение длины половых органов в разных странах обратили внимание аналитики онлайновой аптеки NowPatient. Они сопоставили данные исследований разных лет и обнаружили, что средняя длина российского пениса при эрекции, составлявшая в 2022 году 13,2 сантиметра, к 2024 году достигла 14,5 сантиметра.

Первое место по этому показателю заняли мужчины из Венесуэлы: их пенисы стали длиннее на 27,05 процента. Значительный рост также наблюдался в Конго, Нигерии, Новой Зеландии и Колумбии.

При этом в некоторых странах пенисы наоборот укоротились. Сильнее всех пострадали итальянцы: их половые органы, если верить NowPatient, стали короче на 18,54 процента. Сходные процессы происходили, среди прочих, в Южной Корее, Таиланде и Грузии.

Daily Mail отмечает, что некоторые исследования, на которых базируются расчеты NowPatient, использовали непроверенные данные о длине, которые сообщали сами участники. Количество участников других исследований могло быть недостаточно репрезентативно. Кроме того, в некоторых случаях могли сопоставляться измерения, выполнявшиеся разными методами.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляла 14,16 сантиметра.