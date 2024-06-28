Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:41, 28 июня 2024Из жизни

Российские пенисы стали длиннее

NowPatient: половые органы мужчин в России стали длиннее на 7,12 процента

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom

Всего за два года пенисы жителей России увеличились в длине на 7,12 процента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На изменение длины половых органов в разных странах обратили внимание аналитики онлайновой аптеки NowPatient. Они сопоставили данные исследований разных лет и обнаружили, что средняя длина российского пениса при эрекции, составлявшая в 2022 году 13,2 сантиметра, к 2024 году достигла 14,5 сантиметра.

Первое место по этому показателю заняли мужчины из Венесуэлы: их пенисы стали длиннее на 27,05 процента. Значительный рост также наблюдался в Конго, Нигерии, Новой Зеландии и Колумбии.

При этом в некоторых странах пенисы наоборот укоротились. Сильнее всех пострадали итальянцы: их половые органы, если верить NowPatient, стали короче на 18,54 процента. Сходные процессы происходили, среди прочих, в Южной Корее, Таиланде и Грузии.

Материалы по теме:
Животный марш Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
Животный маршПолные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
22 марта 2018
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Daily Mail отмечает, что некоторые исследования, на которых базируются расчеты NowPatient, использовали непроверенные данные о длине, которые сообщали сами участники. Количество участников других исследований могло быть недостаточно репрезентативно. Кроме того, в некоторых случаях могли сопоставляться измерения, выполнявшиеся разными методами.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляла 14,16 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

      Трамп и Байден поругались на дебатах из-за гольфа

      Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

      Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

      В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

      Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

      Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

      Россиянам дали совет по покупке долларов

      Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

      Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше