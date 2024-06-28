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17:16, 28 июня 2024Культура

Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

Филипп Киркоров выложил видео, на котором поет с куклой Аллы Пугачевой

Фото: @fkirkorov

Певец Филипп Киркоров спел песню «Миллион алых роз» эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой с куклой артистки. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист рассказал, что кукла является работой скульптора Владимира Емельянинко. Киркоров показал и другие работы художника — игрушечного советского поэта и исполнителя Владимира Высоцкого в образе Гамлета, а также кукольные версии американской киноактрисы Мэрилин Монро и певицы Лолиты Милявской.

В апреле Филипп Киркоров рассказал о том, как исполнительница Алла Пугачева изменяла ему в браке.

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      Варвара Кошечкина
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