Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

Филипп Киркоров выложил видео, на котором поет с куклой Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров спел песню «Миллион алых роз» эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой с куклой артистки. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист рассказал, что кукла является работой скульптора Владимира Емельянинко. Киркоров показал и другие работы художника — игрушечного советского поэта и исполнителя Владимира Высоцкого в образе Гамлета, а также кукольные версии американской киноактрисы Мэрилин Монро и певицы Лолиты Милявской.

В апреле Филипп Киркоров рассказал о том, как исполнительница Алла Пугачева изменяла ему в браке.