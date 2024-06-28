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13:18, 28 июня 2024Путешествия

Китайцы заполонили российский город

Primpress: туристы из Китая заполонили центр Владивостока

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Китайские туристы заполонили центральные улицы Владивостока. Об этом пишет Primpress.

Отмечается, что толпы путешественников из Поднебесной разгуливают по центру дальневосточной столицы в поиске достопримечательностей и магазинов.

По данным издания, чаще всего автобусы высаживают гостей российского города на остановке «Площадь Борцов Революции».

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«А после гиды ведут их в ближайший торговый центр, где их взгляды приковывают товары для дома, косметика, бутики с сумками, верхней одеждой и обувью», — говорится в сообщении.

Некоторые туристы не идут за покупками, а сразу направляются к полуротонде, расположенной возле набережной Спортивной гавани, чтобы сделать там красивые кадры для социальных сетей.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске Калининградской области турист попал в реанимацию после купания в море. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.

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      Фариза Бацазова
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