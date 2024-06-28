Коттедж Барби предложили купить в российском городе

Коттедж Барби предложили купить в Адлере за 290 млн рублей

В Адлере выставили на продажу копию коттеджа Барби из одноименного фильма. Соответствующее объявление разместило агентство недвижимости на платформе «Авито».

Необычную недвижимость предлагают купить за 290 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а площадь участка — 12 соток. Внутри трехэтажного жилья пять комнат, снаружи — бассейн и гараж. Проект находится на стадии строительства.

Ранее креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев назвал примерную стоимость постройки дома в стиле «Барби» в России. По его словам, создание такого жилья обойдется в 25-30 миллионов рублей без учета цены мебели и интерьерного декора.