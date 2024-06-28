Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 28 июня 2024Экономика

Коттедж Барби предложили купить в российском городе

Коттедж Барби предложили купить в Адлере за 290 млн рублей

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Адлере выставили на продажу копию коттеджа Барби из одноименного фильма. Соответствующее объявление разместило агентство недвижимости на платформе «Авито».

Необычную недвижимость предлагают купить за 290 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а площадь участка — 12 соток. Внутри трехэтажного жилья пять комнат, снаружи — бассейн и гараж. Проект находится на стадии строительства.

Ранее креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев назвал примерную стоимость постройки дома в стиле «Барби» в России. По его словам, создание такого жилья обойдется в 25-30 миллионов рублей без учета цены мебели и интерьерного декора.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      В российском городе со дна Японского моря достали русалку

      Названы признаки наличия шпионской программы в смартфоне

      Демократы засомневались в способности Харрис заменить Байдена

      Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

      Туристка отправила тревожное сообщение перед исчезновением на курорте Европы

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше