Крыша аэропорта в Индии обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео

Крыша аэропорта в Дели обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео

Крыша аэропорта в Дели, Индия, обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео. Кадры публикует NDTV в своем YouTube-канале.

Уточняется, что по меньшей мере шесть человек получили ранения, их доставили в больницу. На записи видно, как водитель машины попал под завал. Многие автомобили, в том числе такси, были повреждены из-за обрушения.

Ранее запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Международный аэропорт Инчхон временно закрылся после того, как один воздушный шар с мусором приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала.