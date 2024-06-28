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13:31, 28 июня 2024Путешествия

Крыша аэропорта в Индии обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео

Крыша аэропорта в Дели обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео

Крыша аэропорта в Дели, Индия, обрушилась из-за сильного ливня и попала на видео. Кадры публикует NDTV в своем YouTube-канале.

Уточняется, что по меньшей мере шесть человек получили ранения, их доставили в больницу. На записи видно, как водитель машины попал под завал. Многие автомобили, в том числе такси, были повреждены из-за обрушения.

Ранее запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Международный аэропорт Инчхон временно закрылся после того, как один воздушный шар с мусором приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала.

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      Марк Успенский
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