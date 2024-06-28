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17:34, 28 июня 2024Бывший СССР

Медведев обвинил премьера Эстонии в «ядерной русофобии»

Медведев: в премьере Эстонии соединились ядерная русофобия и жажда наживы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Эстонии Каю Каллас в «ядерной русофобии» в своем Telegram-канале.

«В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы», — написал Медведев.

По его словам, Каллас очень отважна в том, что узаконила однополые браки в стране с демографическими проблемами. Помимо этого, Медведев добавил, что муж Каллас Арво Халлик вел дела с российскими компаниями и заработал тем самым около 1,5 миллиона евро, в то время как Каллас «орала на всю страну про русскую угрозу».

Ранее Медведев заявил, что генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен должны ждать максимальные провалы и чудовищные проблемы.

«Говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», — написал зампред Совбеза.

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