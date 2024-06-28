Минобороны Белоруссии перебросило к границе РСЗО «Полонез»

Минобороны Белоруссии перебросило к украинской границе дивизион РСЗО «Полонез»

В связи с ситуацией на белорусско-украинской границе Минск перебросил на ее защиту артиллерийский дивизион, на вооружении у которого стоят ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Об этом агентству БелТа сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Белоруссия и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам», — приводятся в публикации слова командира дивизиона.

В Минобороны сообщили, что РСЗО «Полонез» способен наносить удары на глубину до 300 километров в течение 20 минут.

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что на приграничной территории зафиксирована активность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России). По информации ведомства, украинские боевики ведут разведывательную деятельность и рекогносцировку местности.