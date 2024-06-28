Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 28 июня 2024Россия

Минобороны выступило с заявлением после воздушной тревоги в Белгородской области

Минобороны России: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. С таким заявлением выступило в своем Telegram-канале Министерство обороны (МО) России после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога.

По сообщению российских военных, Украина пыталась нанести удар по территории России с помощью дрона самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...), украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — заявили в МО.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. В оборонном ведомстве указали, что над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Следователи увезли на допрос собственницу сгоревшего здания во Фрязино

      56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Польша отказалась отправлять солдат на Украину

      Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

      Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

      В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше