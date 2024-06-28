Минобороны выступило с заявлением после воздушной тревоги в Белгородской области

Минобороны России: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. С таким заявлением выступило в своем Telegram-канале Министерство обороны (МО) России после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога.

По сообщению российских военных, Украина пыталась нанести удар по территории России с помощью дрона самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...), украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — заявили в МО.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. В оборонном ведомстве указали, что над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США.