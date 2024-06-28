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13:18, 28 июня 2024Ценности

Модный бренд создал коллекцию сумок в виде пакета с кетчупом

Модный бренд Kate Spade создал коллекцию сумок в виде пакета с кетчупом Heinz

Фото: Kate Spade

Американский модный бренд Kate Spade создал коллекцию аксессуаров в виде пакета с кетчупом. Об этом сообщает The Cut.

Речь идет о сумках в форме пакета-саше белого цвета с изображением бутылки томатного кетчупа марки Heinz и молнией в виде выливающегося продукта. Кроме того, в линейке представлены кожаные шоперы, у которых в правом верхнем углу нанесена пунктирная линия и надпись «оторви здесь».

Также в ассортименте бренда можно будет найти футболки и обувь с похожим дизайном. «Игривый дизайн идеально подходит для всех особых моментов лета и придает дух сезона. Мы верим в возможность найти путь самовыражения с помощью веселых и неожиданных методов», — пояснила старший вице-президент и креативный директор Дженнифер Лю.

Отмечается, что коллекция поступит в продажу 8 июля. Стоимость сумок будет составлять 398 долларов (около 34 тысяч рублей).

В мае сообщалось, что итальянский бренд одежды Diesel выпустил полностью дырявый наряд за десятки тысяч рублей. Тогда речь шла о красном макси-платье с длинными рукавами и овальным вырезом, который был представлен в весенне-летней коллекции 2024 года.

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      Мария Винар
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