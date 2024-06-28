Мосбиржа перевела зависшие из-за санкций доллары и евро в рубли

Мосбиржа заявила об окончании конвертации зависших из-за санкций долларов и евро

Входящий в группу Мосбиржи Национальный клиринговый центр (НКЦ) 27 июня «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», со ссылкой на пресс-службу российской площадки сообщает РБК.

Вернуть зависшие в недружественных валютах средства с использованием перевода их средств в рубли по курсу, установленному накануне введения санкций против Мосбиржи, клиентам пообещали на прошлой неделе.

В результате участники торгов и их клиенты получили «все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках». При этом принадлежащую россиянам американскую валюту конвертировали в рубли, а европейскую возвратили «частично в евро, а оставшуюся часть в рублях».

Торги долларами, евро, гонконгскими долларами и инструментами, которые используют эти валюты, биржа прекратила с 13 июня. К тому моменту крупные российские брокеры временно приостановили вывод валюты. В Мосбирже тогда заявили, что в случае, если валюта учитывается на счете в НКЦ как обеспечение брокера, в его отношении будут применяться меры по урегулированию последствий введенных ограничений.