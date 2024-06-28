Москвичам назвали время ухода аномальной жары

Синоптик Ильин: 30-градусная жара сохранится до середины следующей недели

В столице 30-градусная жара сохранится до середины следующей недели, сообщил «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первые дни июля температура в Москве и Подмосковье поднимется до уровня плюс 35 градусов, заявил синоптик. В предстоящие выходные, 29 и 30 июня, воздух прогреется до 30 градусов тепла. Не обойдется при этом и без дождей. В субботу ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди очагового характера. В воскресенье осадки будут более интенсивными. При этом охлаждать воздух они не будут. Ночи также будут теплыми — с температурой плюс 17-20 градусов.

«После дождей столбики термометров будут ненадолго опускаться на 3-5 градусов, станет свежее. Но как только облака уйдут, температура начнет подниматься до плюс 30 градусов. Такая погода точно сохранится до середины следующей недели», — объяснил синоптик. По его словам, жарким будет, предположительно, весь июль. В редкие дни температура будет опускаться до 23-26 градусов тепла.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что начало июля в столице окажется рекордно жарким — температура в эти дни повысится до отметки плюс 34 градуса впервые за 100 лет. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, заявила, что рекордная жара будет только 2 июля, когда потеплеет до плюс 32 градусов. Затем температура спадет, заверила синоптик.